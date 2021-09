Polícia Civil abre concurso para 350 vagas; salários chegam a mais de R$ 9 mil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está com 350 vagas abertas para diferentes cargos. São 200 para investigador policial, cem para inspetor de polícia, 25 para perito legista, dez para auxiliar policial de necrópsia, dez para técnico policial de necrópsia e cinco para perito criminal.

Os interessados poderão se inscrever das 16h da próxima segunda-feira (27) até as 16h do dia 26 de outubro. O cadastro poderá ser feito clicando aqui. Será preciso ainda pagar uma taxa de R$ 100 até 16h do dia 27 de outubro.