Polícia investiga suspeita de envolvimento de jogadores de time do RJ em apostas – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – A Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro abriu, nesta segunda-feira, um inquérito para apurar uma suspeita de envolvimento de jogadores do Goytacaz-RJ em um esquema de apostas.

A suspeita aconteceu depois que vídeos em que os dois envolvidos aparentemente colocam a bola propositalmente para escanteio durante a derrota do Goytacaz para o Serrano, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela Série B1 do Campeonato Carioca.

O Delegado Ricardo Barboza de Souza intimou o presidente do Goytacaz, Dartagnan Fernandes, para saber quais as medidas que o clube está adotando para esclarecer a situação. O dirigente já afastou dois jogadores suspeitos: o zagueiro Paraíba e o meia William Pereira.

PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO AO TJD

O clube também fez um pedido à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que solicitou abertura de investigação ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ).

“A FERJ pugna pela legalidade, transparência e jogo limpo e repudia e combate práticas divergentes desses princípios”.