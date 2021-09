Polícia prende dupla que matou jovem por dívida de droga

Policiais civis da 11ª Delegacia Regional de Polícia (11ª DRP) de União dos Palmares prenderam dois homens de 19 e 29 anos, suspeitos de terem assassinado um jovem de 18 anos, na cidade de União dos Palmares. Pablo Patrick da Silva, de 18 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (15), na Rua São Vicente, no…

De acordo com as informações do delegado Edberg Sobral, a motivação do crime teria sido dívida de drogas. O preso de 19 anos relatou em depoimento que foi até a residência de Pablo cobrar uma dívida, que ele teria contraído do tráfico de drogas e, a partir daí, surgiu uma desavença entre eles.

O jovem então chamou um cúmplice, de 29 anos, que reside em Maceió e que foi o autor dos disparos. Na delegacia, foi constatado ainda que o atirador já foi preso por outro homicídio, ocorrido na cidade de Caruaru.

O mais novo mora em União dos Palmares e nunca foi preso. A dupla foi encaminhada para 11ª DRP, onde permanece à disposição da Justiça.