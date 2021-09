Polícia prende três acusados de matar filho de major da PM em Maceió

Três suspeitos da morte do jovem Ygor Lutuan Pontes de Araújo, de 29 anos, foram autuados pela Polícia Civil de Alagoas na manhã desta sexta (17). Ygor foi morto com cinco tiros na quarta (15) na Rua do Cajueiro, no Vergel do Lago, próximo à sua residência. RELEMBRE AQUI. De acordo com a delegada Rosimeire…

De acordo com a delegada Rosimeire Vieira, que preside as investigações, dois adultos e um menor de idade foram detidos por policiais militares, no Vergel do Lago, e levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados pelo delegado plantonista, Antônio Henrique.

As investigações apontam que o jovem foi morto porque denunciou um caso de violência doméstica praticada por um morador da região. Insatisfeito, o homem denunciado resolveu matar o jovem, que é filho de um major da Polícia Militar de Alagoas. Antes de cometer o crime, o assassino ainda teria pedido permissão a um traficante que comanda o tráfico de drogas no local.

Ygor foi atraído para uma viela, sob a desculpa de informar as horas e foi alveado a tiros. Ele morreu no local. A delegada Rosimeire Vieira informou que as investigações vão continuar, inclusive para identificar o traficante que teria autorizado a execução do filho do major PM.

Os dois acusados adultos serão levados para o sistema prisional, enquanto o menor irá para a Unidade de Internação Masculina (UIM), de Maceió.