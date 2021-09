Polishop abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Polishop abre NOVAS vagas de emprego para profissionais de diferentes especializações pelo país. São mais de 50 oportunidades, com chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações!

Polishop anuncia oportunidades de emprego

A Polishop divulgou mais de 50 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversas áreas em todo o país. Dentre as oportunidades, estão as seguintes funções:

Vendedor de Loja – Limeira;

Gerente de Loja Jr – Rondonópolis;

Gerente de Loja Jr – Florianópolis;

Caixa – Rondonópolis;

Vendedor de Loja – exclusivo para PCD – Aracaju;

Auxiliar de Relacionamento – exclusivo para PCD – Joinville;

Caixa – exclusivo para PCD – Divinópolis;

Gerente De Loja JR – Mossoró;

Vendedor de Loja – Exclusivo para PCD – Suzano;

Caixa- Curitiba;

Vendedor de loja – Shoppings em todo Brasil;

Caixa de Loja – Shoppings em todo Brasil;

Auxiliar Operacional de Logística – exclusivo para PCD – Jundiaí;

Auxiliar Administrativo – exclusivo para PCD – Jundiaí;

Auxiliar de Relacionamento – exclusivo para PCD – Joinville.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas na Polishop, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, ler atentamente todas as informações referentes a oportunidade desejada e, clicar em candidate-se.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

Gostou das informações?