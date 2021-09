Ponte embala 2ª vitória e respira; Botafogo e CSA também vencem – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Três partidas encerraram a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (26). Destaque para a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, que garantiu ao Glorioso a vice-liderança. Já no Independência, em Belo Horizonte, o CSA-AL superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada. Enquanto a Ponte Preta fez 1 a 0 no Brasil-RS duelando no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

CRUZEIRO SURPREENDIDO PELO CSA

Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o CSA-AL derrotou o Cruzeiro de virada. A equipe celeste que inaugurou o marcador na capital mineira. Aos 40 minutos da primeira etapa, Matheus Pereira levantou, Claudinho apareceu no meio da área e desviou para o fundo do gol da equipe visitante. O placar se manteve até o intervalo.

Porém, na etapa final, o time alagoano conseguiu a virada: logo aos quatro minutos, Gabriel serviu Yuri no meio da área, ele dominou com o peito e tocou na saída de Fábio, deixando tudo igual. Já a virada saiu aos 18 minutos, quando Iury Castilho aproveitou o levantamento de Critovam na segunda trave e desviou para o fundo das redes. O Cruzeiro ainda perdeu o atacante Rafael Sóbis, expulso, aos 40 minutos e o placar se manteve.

Na classificação, o CSA aparece na sétima colocação, com 38 pontos. A Raposa está em 13º, com 31 pontos somados.

Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0

BOTAFOGO-RJ VENCE NO RIO DE JANEIRO

No Nilton Santos, Rio de Janeiro, o Botafogo superou o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0. As duas equipes dividiram a posse de bola na etapa inicial do confronto. Porém, o Alvinegro conseguiu ser mais efetivo, finalizando seis vezes contra apenas uma da equipe Maranhense e em um desses chutes, inaugurou o marcador: aos 42 minutos, Chay cobrou falta pelo lado direito, Navarro se antecipou à defesa e testou firme, para vencer o goleiro e fazer o primeiro. No fim da etapa inicial, o Sampaio perdeu o zagueiro Joécio, expulso.

No segundo tempo, o Glorioso conseguiu ampliar o placar: aos 32 minutos, Oyama fez a jogada pelo lado esquerdo, levantou na grande área, a bola tocou em Allan e foi morrer no fundo das redes maranhenses, definindo o placar no Rio de Janeiro.

O resultado leva o Botafogo à vice-liderança da Série B, com 45 pontos somados. Já o Sampaio Corrêa fica na nona colocação, com 37 pontos.

PONTE PRETA DECOLA NO MAJESTOSO

A Ponte Preta derrotou o Brasil (RS) jogando no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O primeiro tempo foi de soberania da equipe paulista. A Macaca terminou com o domínio territorial da partida e com mais chances de gol, porém não conseguiu marcar nos primeiros 45 minutos do duelo.

Já na segunda etapa, a pressão aumentou. Porém, a Ponte só foi conseguir marcar aos 44 minutos: Rafael Santos recebeu pelo lado esquerdo, levantou na medida para João Veras finalizar de direita, a bola resvalou na trave e foi para o fundo do gol gaúcho, decretando o triunfo pontepretano.

Na classificação, a Ponte Preta chega aos 30 pontos, e está em 14º lugar. Já o Brasil está na 20º colocação, com 17 pontos.