Ponte Preta 1 x 0 Brasil de Pelotas – VAR tenta complicar, mas Macaca respira – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – A Ponte Preta conseguiu emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste domingo (26) ao ganhar do Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, pela 26ª rodada.

O gol marcado por João Veras coloca a Ponte Preta na 13ª colocação, com 32 pontos, respirando na luta contra o rebaixamento. Já o Brasil de Pelotas chegou ao 14º jogo seguido sem vitória e segue na lanterna, com apenas 17 pontos.

SÓ DEU MACACA

A primeira chance da Ponte Preta foi logo aos três minutos. Fessin roubou de Alan Dias e ajeitou para Marcos Júnior finalizar de primeira. A bola desviou e passou raspando a trave. Aos nove, João Veras chegou a abrir o placar de cabeça, mas o gol foi anulado pelo VAR, que viu impedimento de Rafael Santos, responsável pelo cruzamento.

A Ponte não se abateu e continuou em cima. Moisés cobrou falta com perfeição e acertou a trave de Marcelo. No rebote, João Veras mandou para fora. Aos poucos o Brasil de Pelotas foi conseguindo segurar o ímpeto dos donos da casa, que seguiam com mais posse de bola.

Richard recebeu na direita, puxou para o meio e finalizou por cima do gol de Marcelo. Aos 40, Lucas Cândido ficou com o rebote do goleiro em falta cobrada por Rafael Santos e encheu o pé no travessão. Na única chegada do Brasil, Vidal arriscou de fora e Ivan espalmou.

NO FINALZINHO

O panorama não mudou depois do intervalo e a Ponte perdeu mais uma boa oportunidade aos três minutos. A bola sobrou para Richard após cobrança de escanteio e o atacante mandou na rede pelo lado de fora. O Brasil respondeu na sequência. Erison foi lançado por Renatinho e chutou forte com perigo.

Aos dez, Cleylton desviou escanteio cobrado por Rafael Santos e Marcelo fez uma defesa espetacular. Quatro minutos depois, a Ponte Preta marcou com Fessin, mas, assim como no primeiro tempo, o gol foi anulado pelo VAR.

O Brasil se fechou ainda mais e dificultou a vida da Ponte Preta, que não conseguia entrar na área adversária. Aos 37, Camilo desviou de cabeça e Moisés chutou em cima do goleiro.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, a Ponte Preta marcou o gol da vitória aos 43 minutos. Rafael Santos cruzou e João Veras finalizou de primeira. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta-feira, a Ponte Preta enfrenta o CSA, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió-AL. No mesmo dia, o Brasil de Pelotas recebe o Brusque, às 19 horas, no Bento Freitas, em Pelotas-RS. Os jogos são válidos pela 27ª rodada.