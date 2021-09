Ponte Preta enfim vence 1ª fora de casa; Coritiba empata com Vitória, mas mantém a liderança – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Duas partidas movimentaram as disputas da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quarta-feira (22). Jogando fora de casa, o Coritiba não conseguiu sair do empate sem gols com o Vitória, mas mesmo assim segue isolado na liderança. Já a Ponte Preta enfim venceu a primeira partida fora de casa nesta competição e respirou contra o Z4.

Em duelo disputado no Manoel Barradas, Vitória e Coritiba fizeram um jogo bastante aberto, mas ficaram no empate sem gols em Salvador. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 25 pontos e segue na zona de rebaixamento pela décima rodada seguida. Enquanto o Coxa ocupa o topo da tabela, com 49 pontos somados.

Já em Ponta Grossa, no Estádio Germano Kruger, a Ponte Preta conseguiu vencer o Operário-PR, por 2 a 1, mesmo tendo terminado a partida com dois homens a menos, ambos expulsos. Rodrigão e André Luiz fizeram para Macaca, enquanto Marcelo descontou. Com o resultado, o time paulista chegou aos 29 pontos e abriu quatro da zona de rebaixamento. Já o Fantasma estacionou em décimo com 34.

ANTES E DEPOIS…

A rodada começou no domingo com o polêmico empate entre Vasco e Cruzeiro, por 1 a 1, em São Januário. Os cariocas receberam público pela primeira vez na Série B. No encerramento da rodada, nesta quinta-feira, o Botafogo visitará o CSA, em Maceió, para dar sequência à série positiva e seguir forte no G4.