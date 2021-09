Ponte Preta vence Sampaio e Vasco tropeça em casa em noite de empates – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Três partidas abriram a sexta-feira pela 22ª rodada da Série B. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu, de virada, o Sampaio Corrêa por 3 a 2, se afastando do Z-4 da competição. Já as outras duas partidas terminaram empatadas. Vasco e Brasil-RS ficaram no 1 a 1 em São Januário, enquanto Brusque e Avaí não balançaram as redes do Augusto Bauer, terminando em 0 a 0. No fim da noite, CSA e Vila Nova terminaram no 1 a 1.

VITÓRIA DA MACACA!

Em duelo com cinco gols no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 2 e se afastou do Z-4 da Série B. Os gols do time da casa foram marcados por Felipe Albuquerque, Fessin e Rafael Santos. Com o resultado, a Ponte chega aos 25 pontos, aparecendo na 14ª posição da tabela. Já o Sampaio, que perdeu a chance de entrar no G-4, está em quinto, com 34.

EMPATE DO VASCÃO

Tudo igual entre Vasco e Brasil-RS em São Januário. No Rio de Janeiro, cariocas e gaúchos ficaram no 1 a 1. Erison colocou o Xavante na frente, enquanto Daniel Amorim deixou tudo igual na Colina. O Cruzmaltino aparece agora na nona colocação, com 32 pontos. O Xavante é o 19º, com 15.

Avaí e Brusque ficaram no 0 a 0

MAIS JOGOS!

Nada de gols no Augusto Bauer. No duelo de catarinenses pela 22ª rodada da Série B, Brusque e Avaí ficaram no 0 a 0. Cada equipe soma um ponto na tabela de classificação. O Quadricolor aparece em 13º, com 27. O Leão é o sexto, com 34 somados.