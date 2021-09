Ponte Preta x Brasil-RS – Macaca tem ‘final de campeonato’ na luta contra o rebaixamento – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A permanência da Ponte Preta na Série B passa pelo resultado que o time conseguirá neste domingo, quando receberá o Brasil de Pelotas, às 18h15, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, (SP), pela 26ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

A Macaca vive sequência positiva, já que não perde há dois jogos e na última rodada conquistou vitória heroica sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa (PR). O resultado deixou a Ponte na 15ª posição, com 29 pontos. Três pontos a mais que o Brusque, com 26 e primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o Brasil de Pelotas é apenas o lanterna do campeonato, com 16 pontos ganhos. O time gaúcho entrará em campo pressionado pelo resultado positivo e terá que superar o momento conturbado nos bastidores que culminaram com a demissão do técnico Cléber Gaúcho. Ainda sem treinador, o Xavante será comandado pelo ex-jogador e atual auxiliar fixo do clube, Cirilo.

Logo, o confronto no Majestoso é direto contra o rebaixamento e a Macaca não poderá tropeçar se quiser permanecer respirando aliviada contra o risco de integrar o grupo dos quatro últimos colocados. Por isso, o confronto é encarado como uma ‘final de campeonato’. E não é para menos.

PONTE PRETA COM MUDANÇAS

A Ponte terá pelo menos três mudanças para a partida. Duas são obrigatórias, pois o zagueiro Fábio Sanches e o volante André Luiz foram expulsos em Ponta Grossa e terão que cumprir suspensão automática. A outra alteração será o retorno de Felipe Albuquerque na lateral-direita.

Com Fábio Sanches suspenso, Cleylton retoma a condição de titular. O jogador ficou de fora da última rodada justamente por suspensão. Já a dúvida do técnico Gilson Kleina está sobre o substituto de André Luiz. Lucas Cândido, Yago Henrique e Léo Naldo são as opções no elenco e podem iniciar a partida.

No restante, a tendência é que a base seja a mesma das últimas rodadas, com destaque para o atacante Moisés, craque do time no campeonato.

XAVANTE TAMBÉM PODE MUDAR

Pressionado, o Brasil de Pelotas teve um tempo considerável para treinar visando a partida no interior paulista. Nas últimas atividades o time trabalhou com duas mudanças na formação: a entrada de Arthur Henrique no lugar de Leandro Camilo na defesa, enquanto Renatinho ganhou a vaga que vinha sendo de Gabriel Terra no meio-campo.

O interino Cirilo, porém, deixou no ar a possibilidade de mais mudanças na formação inicial. Um dos que não vem agradando e poderia virar opção no banco de reservas é o volante Rômulo, o que deverá ser confirmando apenas momentos antes de a bola no domingo à noite.