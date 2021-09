Pontos importantes para empreender e-commerce

Empreender através de um e-commerce requer análises diversas

São muitos os pontos inerentes ao e-commerce, sendo uma vertente importante dentro do empreendedorismo. Uma das grandes preocupações para o entrante no empreendedorismo é a logística do ecommerce. Uma vez que a logística é fundamental para o funcionamento do negócio online.

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Abcomm, 65,9% dos gastos com logística são referentes ao frete. Ao passo que os demais 34,1% se dividem entre gastos com armazenagem e gastos com manuseio. Ou seja, a logística dentro do ecommerce é um fator primordial, já que requer uma parte considerável do orçamento do empreendedor.

Marketing digital

No entanto, para que tenha sucesso dentro do seu empreendimento online é fundamental que se atente a outros pontos e faça o mapeamento das necessidades do seu público dentro do seu segmento. Bem como, o direcionamento estratégico das ações de marketing digital, uma vez que a presença digital é fundamental para uma marca ser vista e reconhecida pelo público.

O público do e-commerce se encontra na internet e por isso é importante trabalhar a imagem da empresa. No entanto, outros fatores amparam essas ferramentas de apuração. Haja vista que não basta aumentar o número de leads, é necessário convertê-los em vendas.

Jornada de compra

Por isso, cabe ao empreendedor analisar dentro da jornada de compra do cliente a funcionalidade do site, por isso, quanto mais rápido for o processo até o fechamento da venda, mais atrativo se torna o empreendimento.

Estoque e meios de pagamento

Além disso, o mercado atual disponibiliza muitas formas de pagamento para o cliente, sendo importante que o entrante no empreendedorismo já tenha essas opções para oferecer ao cliente final. Bem como, outros detalhes, como a disponibilidade do produto em estoque e também, outros fatores, como a resolução da imagem do produto, as informações que constam no site, visto que são diferenciais para empresas novas.

Pontos importantes para empreender e-commerce

Portanto, de forma sucinta, para ter sucesso nesse modelo de negócio e-commerce, é importante que siga alguns passos:

Criar seu site com um hospedeiro de confiança;

Analisar se possui ou criar um diferencial competitivo;

Realizar planejamentos diversos (financeiro, orçamento, etc.);

Divulgar seu e-commerce através de ações de Marketing Digital.

Atentar aos detalhes quanto a logística, dentre outros pontos.

No entanto, essas dicas se referem apenas ao começo, uma vez que posteriormente, será necessário atualizar os planejamentos e aumentar o engajamento nas ações para ganhar clientes, aumentar as vendas, e continuar atraindo novos visitantes. Por isso, empreender por meio de um e-commerce exige gestão holística e dinâmica.