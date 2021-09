Por indisciplina, Juventude afasta trio, um ex-Ponte e Corinthians – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 22 (AFI) – O Juventude afastou o lateral Alyson, o volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Boia por indisciplina. O time gaúcho está tratando do casa internamente, mas deixou claro que está buscando a rescisão contratual com o trio. Todos já não fazem mais parte dos planos do técnico Marquinhos Santos.

Matheus Jesus tem apenas 24 anos e já rodou por Corinthians, Ponte Preta e Santos. O atleta fez 17 partidas com a camisa alviverde e não marcou gols. Já Paulinho Boia, ex-São Paulo, disputou 15 jogos e chegou às redes em duas oportunidades.

Matheus Jesus foi afastado do time principal. Foto: Fernando Alves / EC Juventude

Alyson, 25 anos, está emprestado ao Juventude, que tenta devolvê-lo. Ele fez 16 jogos e também não marcou gols.

BRASILEIRÃO

O Juventude está na 16ª colocação, com 23 pontos, um a mais do que o Grêmio, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o duelo é contra o Santos, no domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi.