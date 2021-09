Por interferência, técnico pede demissão em time do Brasileirão – Futebol Interior

Curitiba, PR, 22 (AFI) – As duas principais categorias do Athletico-PR estão sem treinador. Após António Oliveira ser demitido no profissional, nesta semana foi a vez do técnico Bernardo Franco deixar a categoria Sub-20. O motivo? Interferência da diretoria na escalação do time.

Segundo informações da jornalista Monique Vilela, da Rádio Banda B, há algum tempo o técnico e alguns dirigentes divergem de opiniões sobre a escalação do time. Até aí tudo bem. O problema é que recentemente um cartola impôs a presença de um jogador entre os titulares, o que teria abalado de vez a relação com o comandante.

Evidente que Athletico-PR e treinador não expuseram a situação constrangedora. Mas é fato que houve o desentendimento e Bernardo preferiu deixar o comando da categoria. Também não foi revelado o nome do dirigente e nem do jogador que deveria ser escalado entre os titulares.

Fato é que o clima no Sub-20 do Furacão não está nada bom. Tanto é que o time vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da categoria. O time é o quinto colocado, com 29 pontos – dois atrás do líder Atlético-MG.

Sem treinador, o time paranaense voltará a campo pela categoria na sexta-feira, quando receberá o Grêmio, às 15h15, no CT do Caju, em Curitiba.