Por que jovens têm cabelos brancos? Entenda os motivos

Associados ao envelhecimento, muita gente tem medo dos cabelos brancos. Porém, os fios podem surgir por outros motivos que vão além da idade, como fatores genéticos, uso de medicamentos, estresses e até problemas de saúde. Isso significa que sim, jovens também podem ter cabelos brancos.

A depender da idade do paciente, o médico dermatologista Dr. Rafael Soares alerta que é necessária uma investigação mais aprofundada. “Crianças e adolescentes que tem o surgimento de uma quantidade expressiva de cabelos brancos no couro cabeludo podem ter a condição relacionada a uma alteração no organismo como doenças autoimunes ou na tireoide. Adultos maiores de 20 anos também podem investigar as causas com um especialista, mas a incidência costuma estar mais relacionada à genética e estilo de vida”, explica.

A despigmentação ocorre devido a uma reação chamada de estresse oxidativo. Ele acontece quando ocorre a oxidação das células de pigmento localizadas no que chamamos de raiz do cabelo.

Aspectos comportamentais podem apressar o aparecimento dos fios esbranquiçados, tais quais: má alimentação, estresse e uso de alguns medicamentos que aumentam o estresse oxidativo, como os usados para convulsão e depressão. No quesito genético, estudos relacionam o aparecimento de fios brancos antes dos 30 anos com alterações do gene IRF4, responsável por controlar a produção de melanina.

Há como prevenir ou retardar o fenômeno?

O dermatologista aponta que quando o fio se torna branco, ele permanecerá nessa tonalidade, processo que a medicina chama de canice — a menos que ocorra uma intervenção antes da destruição dos melanócitos do bulbo capilar. “Caso a pessoa note que está tendo um aumento considerável dos fios brancos em um período de algumas semanas ou meses, ela pode e deve procurar um atendimento dermatológico, visto que existem alguns mecanismos para desacelerar esse processo e recuperar parte dos fios brancos que ainda não tiveram os melanócitos totalmente destruídos”, diz Dr. Rafael.

As medicações orais que podem ser utilizadas são antioxidantes potentes, que conseguem penetrar no couro cabeludo com bastante eficácia, assim como fármacos tópicos como tônicos e loções que também têm a capacidade de bloquear a ação dos ativos que causam o grisalho.

Arrancar um fio branco faz nascer outros no lugar?

“Se arrancar um, nascem três no lugar”. Essa afirmação não passa de um mito, visto que os fios costumam nascer em grupos de dois a três nos óstios foliculares, e mais do que isso pode ser considerado uma doença. “O espaço onde aquele fio branco está é inflamatório, ou seja, todos os que vem desse bulbo nascerão brancos. O fato é que por ser mais grosso, as pessoas só percebem os outros fios despigmentados depois, porém eles não apareceram porque o cabelo branco foi arrancado e sim porque já era da natureza deles estarem ali”, diz o médico.

Cuidados com os fios brancos

Os cuidados devem ser pautados na hidratação intensa e em shampoos específicos. Segundo o médico, os cabelos brancos, apesar de mais grossos, são mais porosos e consequentemente afetados de forma agressiva pelos agentes externos.

Além disso, devem ser utilizados shampoos específicos, visto que eles possuem uma tecnologia que torna o fio mais acinzentado, dando um brilho mais bonito que os de produtos que pigmentam.