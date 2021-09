Apesar de parecer óbvio, nem todo mundo sabe responder com afinco por que o bem-estar na escola é importante. Por isso, neste conteúdo nós vamos apontar alguns fatores preponderantes sobre a influência do bem-estar no ambiente escolar. Acompanhe para saber mais.

Por que o bem-estar na escola é importante?

O bem-estar na escola é importante por diversas razões e fatores diversos. Eles perpassam questões emocionais, físicas e de construção de conhecimentos.

Justamente por isso que as ações de bem-estar na escola devem acontecer de modo recorrente e constante, especialmente porque nossos alunos estão em constante desenvolvimento.

Sendo assim, observe a seguir alguns dos motivos pelos quais o bem-estar na escola é importante:

1- Emoções positivas fortalecem a qualidade de vida como um todo

Ter um ambiente que promove o bem-estar faz com que as crianças e os adolescentes tenham a chance de experimentar emoções mais positivas. E sabemos que essas emoções são responsáveis por:

Aumentar a autoestima;

Estimular a autoconfiança;

Desenvolver o cognitivo;

Aumentar a qualidade de vida como um todo;

Entre outras variáveis positivas.

2- O bem-estar na escola cria um ambiente de pertencimento

Uma escola que prioriza o bem-estar dos seus alunos também promove uma sensação de pertencimento. Afinal, o aluno se sentirá importante ao perceber como a escola se prepara para recebê-lo no dia a dia de estudos.

E isso é de suma importância para a criação do senso de comunidade, que traz segurança, confiança e melhores relações interpessoais.

3- Com bem-estar as crianças se sentem mais motivadas e aprendem mais

Não é nenhuma novidade que nós, seres humanos, nos sentimos mais motivados e felizes quando estamos imersos em um ambiente acolhedor, confortável e que promove bem-estar.

Por isso, o bem-estar na escola é importante por justamente fazer com que as crianças se sintam mais motivadas e dispostas a aprender algo novo, todos os dias.

4- Um ambiente acolhedor estimula as interações interpessoais

Um espaço preparado para seres humanos em desenvolvimento também estimula boas interações interpessoais, como já mencionamos anteriormente.

Assim sendo, criar um ambiente onde o diálogo, a empatia, a tolerância e o cuidado com as emoções são postos em prática, automaticamente teremos crianças com relações interpessoais mais qualificadas.

Da mesma maneira, essas ações, em conjunto, podem inibir consideravelmente as situações de bullying nas escolas.

5- Todas as crianças merecem um ambiente que estimule a felicidade

O bem-estar na escola é importante simplesmente porque todas as crianças merecem um ambiente que seja capaz de promover mais felicidade para elas.

Nossas crianças estão crescendo e se desenvolvendo, e para que esse desenvolvimento aconteça de maneira mais consistente e saudável, precisamos de ambientes equilibrados e que promovam o bem-estar.

Apenas dessa forma é que estaremos educando adultos mais emocionalmente equilibrados e fortes mentalmente.

Portanto, se você trabalha com educação, comece a visualizar quais ações de bem-estar nas escolas podem ser postas em prática para criar uma atmosfera mais positiva para os seus alunos.

Se cada um de nós fizer um pouquinho, teremos um futuro cada vez mais promissor para toda a sociedade: começando pelas nossas crianças.