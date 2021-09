Muita gente tem dúvidas sobre por que sentimos preguiça ao acordar. Afinal, por que, mesmo dormindo bem, parece que ainda temos sono ao abrirmos os olhos? Será que é possível acordar 100% disposto? Ou sempre teremos um pouquinho de sono?

No decorrer deste texto nós pretendemos responder a todos esses questionamentos. Acompanhe para saber mais e entenda um pouquinho mais sobre a preguiça que sentimos ao acordar.

Por que sentimos preguiça ao acordar?

Você tem alguma resposta sobre por que sentimos preguiça ao acordar? Já parou para analisar a sua rotina de sono e descanso? Bom, se ainda não, então vamos juntos analisar e explorar isso!

Veja abaixo alguns fatores que impactam na qualidade do seu sono e na sua disposição ao acordar:

1- Falta de ritmo de sono

Se você não possui um ritmo de sono estabelecido, e cada dia é uma “novidade” para o seu corpo, o seu relógio biológico sofrerá com isso. Assim, ele não saberá, ao certo, qual é o momento que você deve estar disposto e quando você deve ficar sonolento para dormir.

No longo prazo você tenderá a acordar cada vez mais cansado e sem disposição, tendo um dia a dia cansativo, desgastante e, mais tarde, impactando até mesmo a sua saúde mental.

2- Noites mal dormidas por falta de higiene do sono

Da mesma forma que a falta de ritmo de sono faz com que você sinta preguiça ao acordar, a falta de higiene do sono também.

Isso porque não adianta apenas deitar cedo e levantar no mesmo horário se a qualidade do seu sono não for eficiente. Para isso, lembre-se de se preparar para dormir, sem consumir cafeína depois das 15h, por exemplo.

Além disso, prepare o seu quarto! Cuide da temperatura, da limpeza da cama, da organização, da luminosidade, da ventilação, entre outros cuidados. Até mesmo as suas roupas fazem parte desse “preparo” para dormir.

3- O cérebro não fica super desperto em segundos

Outro ponto importante sobre por que sentimos preguiça ao acordar é que o nosso cérebro não “acorda” super disposto. É impossível ele conseguir “se ligar” em milésimos de segundos e rapidamente.

Por isso, tendemos a sentir um pouquinho de preguiça ao abrir os olhos pela manhã. E, para vencê-la, devemos evitar o botão soneca e procurar já sentar na cama e tomar um copo de água. Tudo isso ajudará o cérebro a acordar mais e mandar embora a preguiça.

4- Falta de hábitos saudáveis na rotina

Sem hábitos saudáveis o nosso corpo não repousa adequadamente, e isso pode causar um cansaço extremo, que traz preguiça pela manhã.

Procure investir sempre em exercícios físicos, hidratação e uma boa alimentação para acordar mais disposto e empolgado.

5- Falta de contato com a luz do sol/luz do dia

A luz do sol, ou então, a claridade do dia, faz uma diferença e tanto em nossa disposição. Muitas vezes sentimos preguiça ao acordar por estarmos em um ambiente muito escuro ou sem contato algum com o externo.

Portanto, comece a deixar a cortina do quarto aberta, pois assim que amanhecer você já terá contato com a luz do dia. Isso fará com que o seu relógio biológico tenha mais facilidade de reconhecer que é hora de levantar e ativar o corpo.