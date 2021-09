Por salários atrasados, elenco de time do Brasileirão suspende entrevistas e concentração para jogos – Futebol Interior

Salvador, BA, 24 (AFI) – O Bahia vem sofrendo com os salários atrasados e os jogadores tomaram uma decisão por conta disso. Não darão mais entrevistas e também não farão a concentração antes dos jogos.

Assim, após o treino da manhã desta sexta-feira, os jogadores foram liberados e só se reapresentam sábado para a viagem a Porto Alegre (RS), onde enfrenta o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia divulgou uma nota oficial esclarecendo a situação. Há atraso de um mês de salário e três de imagem para o elenco. Entretatno, sete atletas que estão no clube desde o ano passado, estão com mais pendências, mas que aceitaram renegociar.

O clube tabmém explicou a situação dos funcionários, mas não comentou sobre a decisão dos jogadores.

VEJA A NOTA DO BAHIA

O Esporte Clube Bahia vem a público responder matéria veiculada pelo site ‘TNT Sports’, na tarde desta sexta-feira (24), que lamentavelmente não cumpriu requisito jornalístico de procurar o posicionamento da instituição.

É verdade que o Bahia vive situação de dificuldade financeira, motivada pelos efeitos da pandemia a partir de março de 2020, que impediram o clube de seguir a rotina de salários em dia desde a temporada de 2015.

Quedas bruscas de receita como a do programa de sócios, antes capaz de quitar folhas inteiras de pagamento só com as mensalidades dos torcedores, afetaram o orçamento e o planejamento montados no final de 2019.

Apesar disso, as informações divulgadas estão equivocadas.

Neste momento, em função dos motivos citados, há atraso de um mês de salário e três de imagem para o elenco, exceção a sete atletas remanescentes do ano passado, que estão com outros quatro meses de imagem em aberto, fruto de acordo de renegociação da pandemia.

Mais: até então 384 colaboradores receberam o salário de agosto, que venceu no 5º dia útil de setembro, sempre iniciando das menores para as maiores remunerações. Além disso, 487 funcionários receberam o décimo terceiro de 2020, faltando 63, dentre eles os jogadores.

​Neste um ano e meio de crise mundial, não houve demissões. A prioridade foi manter o emprego das pessoas que fazem o Esquadrão.

Superada a pior fase do problema, o Bahia se encaminha para solucionar as últimas pendências. Já estamos melhor do que estávamos e a união de todos, dentro e fora do clube, se mostrará fundamental.