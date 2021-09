Portal: Facebook lança dois novos smart display para chamadas de vídeo

O Facebook anunciou dois novos displays inteligentes que irão integrar a lista de aparelhos da série Portal, sendo eles o novo Portal + e Portal Go. Os modelos possuem propostas diferentes, mas a fabricante afirma que eles são smart displays feitos para entregarem uma ótima solução de gravação de voz e vídeo.

A principal novidade é o Portal Go, que é o primeiro display inteligente portátil da fabricante e possui um display de 10,1 polegadas, com uma resolução de 1280×800. Internamente o aparelho conta com dois alto-falantes full-range, uma bateria para alimentar o aparelho fora da tomada e uma construção feita para o aparelho poder ser movido pela casa, possuindo alça integrada na parte de trás, que ajuda a mover o objeto. Essa mobilidade permite que o usuário use a novidade não apenas como um smart display, mas também como uma caixa de som, com suporte a serviços de streaming como Spotify e Pandora.

Por ter sido lançado em 2018, o primeiro Portal está um pouco datado e ultrapassado se comparado com alguns smart displays mais novos, para finalmente substituir ele o Facebook anunciou o novo Portal +. Essa aparelho traz diversas melhorias em relação ao seu antecessor, como uma tela de 14” com uma resolução de 2160×1440, que tem espaço suficiente para acomodar até 25 pessoas em uma mesma chamada de Zoom ao mesmo tempo.



Portal + / Créditos: Divulgação Facebook

Mas o principal atrativo dessas telas inteligentes da rede social é o usuário usar ela principalmente para tarefas como reuniões ou bate papo por vídeo, por isso ambos os modelos possuem uma câmera de 12 megapixels ultra-wide com recursos feitos para a câmera “seguir” o usuário e manter ele no quadro. Os microfones do aparelho também receberam algumas melhorias, uma delas é uma nova tecnologia por inteligência artificial que promete captar o som da melhor forma possível, independente da distância do usuário ao microfone.

Podemos falar que o Facebook não é uma das empresas mais confiáveis na questão de privacidade e segurança, por isso a rede social investiu em oferecer maneiras dos usuários confiarem no seu aparelho. As câmeras equipadas nos novos Portal possuem uma tampa que pode fechar toda a lente da câmera, além disso, o microfone também pode ser totalmente desligado através de um botão.



Portal Go / Créditos: Divulgação Facebook



Continua após a publicidade

Mas o recurso que pode ser mais importante para os usuários que se preocupam com a sua privacidade é o processamento da tecnologia de IA de câmera inteligente, que é feito totalmente pelo hardware. Isso evita ter que levar os dados e imagens dos usuários até um servidor da nuvem para o funcionamento.

Junto com o lançamento dos novos aparelhos, a rede social também está trazendo novidades de software, como uma melhoria no suporte do Messenger e suporte a nova tecnologia de vários dispositivos do Whatsapp. Outra novidade no sistema é uma trava para o touch, impossibilitando que outras pessoas fiquem usando o modelo longe do proprietário.

O Facebook anunciou o novo Portal + e Portal Go pelo preço de US $ 350 e US $ 200, respectivamente, atualmente os modelos estão para a pré-venda no site oficial da marca e chegarão para os interessados a partir do dia 19 de outubro.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Gizmodo, Facebook