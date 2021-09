Portuguesa e Santo André saem nos pênaltis e só Ferroviária avança às oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Apenas a Ferroviária vai representar o estado de São Paulo no restante do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. O time de Araraquara venceu por 1 a 0 o Brasiliense e avançou às oitavas de final. Por outro lado, Portuguesa e Santo André foram eliminados nos pênaltis, mesmo atuando como mandantes.

Dos nove classificados, cinco garantiram vagas nos pênaltis. Estão garantidos: 4 de Julho-PI, Aparecidense-GO, Atlético-CE, Campinense-PB, Caxias-RS, Cianorte-PR, Esportivo-RS, Ferroviária-SP, Joinville-SC e União Rondonópolis-MT.

FERRINHA VENCE

Na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária só precisava vencer o Brasiliense porque tinha empatado sem gols fora. O gol saiu aos 35 minutos do segundo tempo com João Vitor cobrando pênalti. Vencedor do Grupo B11, a Ferroviária vai enfrentar o Esportivo-RS que eliminou o Santo André.

Pelo Grupo B13, no Canindé, a Portuguesa fez um gol com Caio Mancha, aos 47 minutos do segundo tempo e venceu o Caxias, devolvendo o placar no Sul. Mas nos pênaltis, o time paulista levou a pior e perdeu por 4 a 1. O Caxias vai enfrentar o União Rondonópolis-MT que eliminou o Boa Esporte após empate por 1 a 1 em Varginha (MG). Em casa, o União tinha vencido por 2 a 0.

A decepção maior ficou para o Santo André que acabou eliminado pelo Esportivo-RS no Grupo B16. O time paulista tinha vencido no Sul por 1 a 0, mas os gaúchos devolveram o mesmo placar em jogo disputado em Diadema. Iguais sem saldo de gols, a definição ficou para os pênaltis, onde os paulistas perderam por 5 a 4. O Esportivo vai enfrentar a Ferroviária.

JOINVILLE E CIANORTE

O Joinville, único invicto, eliminou o Bangu-RJ também nos pênaltis (4 a 3) pelo Grupo B15. No tempo normal houve empate por 1 a 1, mesmo placar em Moça Bonita na ida. Agora vai esperar o vencedor do duelo entre Nova Mutum-MT e Uberlândia-MG que empataram por 1 a 1 em Minas Gerais.

Cianorte-PR que eliminou o Cascavel após vitória por 3 a 0 mesmo fora de casa pelo Grupo B14. Na ida os paranaenses tinham empatado sem gols. Agora o Cianorte-PR enfrenta a Aparecidense-GO na fase de oitavas de finais. A equipe goiana eliminou a Caldense-MG na sexta-feira.

A RODADA

Mais cinco jogos acontecem domingo e outro na segunda-feira. Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DA 2.ª FASE:

SEXTA-FEIRA

Aparecidense-GO 3 x 1 Caldense-MG (ida 0 x 1)

SÁBADO

Campinense-PB 1 (4) x (2) 1 Sergipe-SE (ida 2 x 2)

Santo André 0 (4) x (5) 1 Esportivo-RS (ida 1 x 0)

Joinville-SC 1 (4) x (3) 1 Bangu-RJ (ida 1 x 1)

4 de Julho-PI 3 x 0 Penarol-AM (ida 0 x 1)

FC Cascavel-PR 0 x 3 Cianorte-PR (ida 0 x 0)

Juazeirense-BA 0 (3) x (5)0 Atlético-CE (ida 1 x 1)

Portuguesa 1 (1) x (4)0 Caxias-RS (ida 0 x 1)

Ferroviária 1 x 0 Brasiliense-DF (ida 0 x 0)

Boa Esporte-MG 1 x 1 União-MT (ida 0 x 2)

DOMINGO

15h

Castanhal-PA x Moto Club-MA (ida 0 x 2)

16h

ABC-RN x Retrô-PE (ida 1 x 1)

Nova Mutum-MT x Uberlândia-MG (ida 1 x 1)

Itabaiana-SE x América-RN (ida 1 x 1)

17h

São Raimundo-RR x Paragominas-PA (ida 0 x 1)

SEGUNDA-FEIRA

15h Guarany de Sobral-CE x Galvez-AC (ida 0 x 0)