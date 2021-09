Portuguesa perde para o Caxias e Ferroviária segura o empate com o Brasiliense – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – O sonho da Portuguesa buscar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série D ficou mais difícil com a derrota, por 1 a 0, para o Caxias, neste domingo pelo jogo de ida da segunda fase. Agora vai ter que devolver a derrota na volta, dentro do Canindé. A Ferroviária empatou fora com o Brasiliense, num dos nove jogos disputados neste domingo. No total, foram cinco empates e quatro vitórias de mandantes.

LUSA PRECISA VENCER

A Lusa foi até Caxias do Sul (RS) e perdeu para o Caxias, que agora tem a vantagem do empate na volta no próximo sábado, às 16 horas, em São Paulo. A Portuguesa vai ter que vencer por dois gols de diferença para avançar, ou então, ganhar por um gol e decidir a vaga nos pênaltis como prevê o regulamento.

FERRINHA EMPATA

Outro paulista, a Ferroviária, segurou o zero a zero com o Brasiliense e agora vai ter que vencer em casa na Arena da Fonte Luminosa.

Mais quatro times seguraram o empate fora de seus domínios, podendo decidir a vaga em casa. O Cascavel também ficou no zero a zero com o Cianorte, em duelo paranaense.

O tradicional ABC foi até Pernambuco empatou, por 1 a 1, com o novato Retrô. Mesmo placar para Uberlândia-MG e Nova Mutum-MT. Em Aracaju, Sergipe e campinense-PB ficaram no 2 a 2.

QUEM VENCEU

Como mandante, o melhor placar foi do Moto Club-MA que fez 2 a 0 no Castanhal-PA, que perdeu a invencibilidade. Na volta, o time maranhense por perder até por um gol de diferença.

O Paragominas-PA ganhou por 1 a 0 do São Raimundo-RR, mesmo placar em Manaus para o Peñarol e cima do 4 de Julho-PI.

A rodada começou sábado com seis jogos e vai terminar na segunda-feira com o duelo isolado entre Galvez-AC e Guarany de Sobral-CE, a partir das 17 horas.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DA SEGUNDA FASE:

SÁBADO

América-RN 1 x 1 Itabaiana-SE

Bangu-RJ 1 x 1 Joinville-SC

Atlético-CE 1 x 1 Juazeirense-BA

Caldense-MG 1 x 0 Aparecidense-GO

União-MT 2 x 0 Boa Esporte-MG

Esportivo-RS 0 x 1 Santo André

DOMINGO

Caxias-RS 1 x 0 Portuguesa-SP

Brasiliense-DF 0 x 0 Ferroviária-SP

Moto Club-MA 2 x 0 Castanhal-PA

Penarol-AM 1 x 0 4 de Julho-PI

Paragominas-PA 1 x 0 São Raimundo-RR

Cianorte-PR 0 x 0 FC Cascavel-PR

Retrô-PE 1 x 1 ABC-RN

Uberlândia-MG 1 x 1 Nova Mutum-MT

Sergipe-SE 2 x 2 Campinense-PB

SEGUNDA-FEIRA

17h

Galvez-AC x Guarany de Sobral-CE