Portuguesa-SP (1) 1 x 0 (4) Caxias-RS – Lusa empata no último lance, mas é eliminada nos pênaltis – Futebol Interior

São Paulo, SP, 18 (AFI) – A Portuguesa-SP entrou em campo determinada a reverter o placar e alcançar a classificação. O domínio foi durante os 90 minutos contra o Caxias-RS, no Canindé, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, porém, só aos 47 minutos da etapa final, com Caio Mancha, saiu o gol. A decisão, então, ficou para as penalidades máximas e o Caxias levou a melhor por 4 a 1.

O Caxias venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Centenário, em Caxias do Sul e, por isso, qualquer vantagem mínima a favor da Portuguesa levava aos pênaltis. O clube do Rio Grande do Sul aguarda Boa Esporte-MG ou União-MT, que jogam ainda neste sábado. Os mato-grossenses têm a vantagem, após ganharem de 2 a 0, em casa, no Luthero Lopes.

PRESSÃO DA LUSA

A Portuguesa enfrentou durante todo o primeiro tempo uma defesa muito fechada. O Caxias não teve vergonha de recuar e dar a bola para o adversário. A equipe paulista, porém, criou bastante. Faltou mesmo o gol.

As oportunidades em cruzamentos, troca de passes, finalizações de dentro e fora da área encontraram as mãos do goleiro André Lucas ou acabaram pela linha de fundo. O Caxias chegou ao ataque em apenas dois momentos, sem tanto perigo.

Ermínio, Cesinha, William Magrão, Lucas Douglas, Danilo Pereira, Dênis Neves… Quase todos os jogadores de linha da Portuguesa, ao menos uma vez, apareceram para marcar, mas André Lucas foi quem brilhou.

NO FINALZINHO

O cenário continuou após o intervalo. A Portuguesa no campo ofensivo, em busca do gol e o Caxias atrás do meio-campo para proteger a meta. As jogadas, porém, não saíram tão facilmente.

O time paulista lutou até o apito final. O treinador Fernando Marchiori mexeu, deixou a Portuguesa ainda mais no ataque e seguiu insuficiente. Os visitantes, inclusive, poderiam matar o duelo com Michel. O atacante saiu sozinho, depois da falha de William Magrão, e cara a cara com Dheimison tentou uma cavadinha. Sem sucesso.

Aos 47 minutos, o Caxias levou a punição. A Portuguesa trabalhou o lance pela esquerda e Maykinho cruzou à área. Caio Mancha, que entrou no segundo tempo, ganhou de cabeça, estufou as redes e levou a decisão para os pênaltis.

PÊNALTIS

O Caxias teve 100% de aproveitamento nas quatro cobranças, além de assistir Tito e Dênis Neves chutarem para fora. A Portuguesa converteu apenas uma das três penalidades.