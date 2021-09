Portuguesa tem retrospecto bastante favorável contra o Caxias-RS – Futebol Interior

São Paulo, SP, 10 – Se depender do retrospecto, a Portuguesa conseguirá avançar para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A Lusa venceu seis das sete partidas que fez diante do Caxias-RS em toda história. A informação é do historiador Sérgio Luiz Henriques, do Museu Histórico da Portuguesa.

A primeira vez que as agremiações se enfrentaram foi no Campeonato Brasileiro de 1976, no Pacaembu. Com Felipão defendendo o time grená, a Rubro-Verde conheceu sua única derrota nesse confronto: 4 a 3.

Em 1978, a Portuguesa atuou novamente em casa, mas, desta vez, levou a melhor e ganhou por 2 a 1. Os times voltaram a se encontrar somente em 2003, quando disputaram a Série B. O time da Cruz de Avis atuou novamente diante de sua torcida e venceu por 4 a 0.

Pelo mesmo torneio, novos confrontos em 2004 e 2005, ambos com triunfo luso: 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. O duelo de 2005 também foi a primeira ocasião em que o jogo aconteceu com mando do Caxias.

Por fim, mais dois duelos, desta vez na primeira fase da Série C de 2015, completam o histórico entre os clubes. No primeiro turno, a Lusa venceu por 3 a 0. No returno, ganhou por 2 a 1 fora de casa.

O levantamento ainda traz outras curiosidades: Julinho é o único do atual elenco da Portuguesa que já enfrentou o Caxias vestindo o manto rubro-verde. Por outro lado, o ex-goleiro Gléguer, hoje comentarista na rádio Bandeirantes de Campinas, é o recordista de participações pelo lado da Portuguesa no confronto, com três jogos disputados. Alex Alves, com três gols, é o artilheiro lusitano.

PRÓXIMO JOGO

A busca por uma vaga na terceira fase entre Portuguesa e Caxias começa neste domingo (12), às 15h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O duelo de volta está agendado para o sábado (18), às 16h, no Canindé.