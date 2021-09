Positivo realiza mega saldão de notebooks até 31 de outubro

A Positivo, empresa que trabalha no Brasil com computadores, smartphones, tablets e acessórios da Positivo Tecnologia, está realizando seu Mega Saldão de Notebooks Positivo em sua loja on-line oficial.

A iniciativa terá duração até o dia 31 de outubro e segundo a empresa, contempla vinte modelos de seus notebooks com os mais diversos tipos de configuração, que buscam atender vários perfis de usuários, o valor dos descontos podem chegar a até R$914,90 e os preços dos produtos em oferta começam em R$1.484,10 à vista e R$1.649 parcelado.

Um dos modelos indicados pela Positivo é o notebook 2 em 1 Positivo Duo C464C, que entrega um processador Intel Celeron Dual-Core junto de 4 GB de memória RAM, seu sistema operacional é o Windows 10 Home, o produto se destaca pela sua tela touchscreen com resolução Full HD de 11,6 polegadas, que permite que o usuário escolha como prefere utilizar o seu notebook, que pode ser dobrado para ser utilizado como se fosse um tablet, sendo ótimo para produtividade e lazer. Seu preço original na loja oficial da Positivo é de R$2.399 mas está saindo por R$1.889,10 à vista via pix ou boleto no Mega Saldão, é possível também realizar a compra do produto com parcelamento em até 12 vezes sem juros via cartão de crédito, o preço total do produto nessa condição vai para R$2.149.

A empresa também destaca entre suas ofertas o modelo Positivo Motion Q464C Vermelho, que possui um processador Intel Atom Quad-Core Z8350 que trabalha em conjunto de 4 GB de memória RAM para rodar o sistema operacional Windows 10 Home, o produto tem 128 GB de capacidade de armazenamento e uma tela LED de 14,1 polegadas. Esse modelo está custando R$1.709,10 à vista no boleto ou no pix com um desconto de R$439 para o seu preço original de R$2.149.

Você pode conferir todos os modelos diretamente no hotsite do Mega Saldão, todos os produtos possuem entrega grátis para todo o território nacional, além da facilidade de parcelamento utilizando até 2 cartões na mesma compra.

Há também a possibilidade de parcelar as compras em até 24x no boleto via serviço BoletoFlex.

Fonte: meupositivo