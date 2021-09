Poupança: dicas de planejamento – Notícias Concursos

Dicas para viabilizar uma poupança

Sabemos que a viabilização de uma poupança pode ser um desafio pessoal para quem não costuma realizar planejamento financeiro. No entanto, é completamente possível que você realize um planejamento financeiro contemplando a poupança e modificando hábitos importantes na sua rotina.

Separe os seus custos fixos de seus custos variáveis

Todavia, para que alcance esse objetivo é importante que você separe os seus custos fixos de seus custos variáveis, realizando uma espécie de mapeamento sobre suas finanças. Isso porque essa separação irá direcionar a sua renda para que você possa verificar em quais hábitos dentro da sua rotina você pode realizar algum tipo de alteração.

Faça uma reserva de emergência

A reserva de emergência consiste em se preparar para gastos que surgem sem aviso prévio. Normalmente, a orientação é de que essa reserva seja 6 vezes o valor dos gastos fixos mensais.

Porém, mesmo que não haja a possibilidade para chegar em tal resultado, é importante a conscientização de que, mesmo que sejam valores menores do que os recomendados, ainda assim, exista saldo para essa finalidade.

Avalie a sua situação patrimonial

A situação patrimonial diz respeito aos bens e/ou dívidas. Sendo assim, avalie a sua real posição frente aos investimentos, empréstimos e financiamentos.

Certamente, é importante ressaltar que deve considerar as aplicações que você escolheu, taxas de juros e prazo de retorno. Já no caso das dívidas, poderá considerar a opção de refinanciar. Ou ainda, trocar uma dívida com juros mais altos por uma com juros menores, entre outras medidas que podem ser tomadas.

Faça trocas viáveis financeiramente

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, bem como, você pode realizar o mesmo tipo de troca sobre a sua conta corrente.

Direcione os valores economizados para a poupança

Visto que as fintechs oferecem serviços bancários de qualidade com isenção de tarifas. Sendo assim, você pode direcionar os valores economizados para a sua poupança da mesma forma você pode realizar outras trocas, como cancelar uma TV a cabo e assinar um serviço de streaming, por exemplo, ainda que você acredite que esses valores são baixos, direcione-os para a poupança.

Alimente o hábito de poupar

É muito importante que você alimente a poupança como um hábito. Dessa forma, em um primeiro momento, dentro do seu planejamento financeiro pessoal, você deve ter clareza sobre seus hábitos pessoais, de modo que consiga direcionar valores para uma poupança.