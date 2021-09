Poupar os pendurados ou não? Eis a questão no Paysandu-PA – Futebol Interior

Belém, PA, 21 (AFI) – O Payandu-PA já garantiu a vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C, porém, alguns jogadores podem ficar de fora da primeira rodada. Rildo, Marino, Paulinho e Marcelo estão pendurados.

Somente os dois primeiros são titulares, de fato. Paulinho ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita e Marcelo, apesar de reserva, deve começar a última rodada contra o Manaus-AM, no sábado (25), às 17 horas na Curuzu. Leandro Silva cumpre suspensão.

E AÍ? QUAL VAI SER?

Os cartões são zerados na Segunda Fase e Roberto Fonseca tem dúvidas na escalação, então. Apesar da classificação antecipada, é importante uma campanha melhor para decidir, futuramente e hipoteticamente nos mata-mata, em casa.

A tarefa na Curuzu, diante do Manaus, não é fácil. O Gavião ainda luta para garantir uma posição no G4 e precisa de um ponto. Poupar, talvez, não seja ideal, mas as opções de substitutos não comprometem.

Na faixa central, Jhonnatan e Ratinho podem ser a dupla de volantes. No ataque, Roberto Fonseca não conta com tantos nomes para o lado de campo, apenas Luan Santos é de confiança, só que há a alternativa de mudar a formação e escalar Danrlei, Tcharles ou Fazendinha.

PAQUETÁ BRILHA CONTRA PSG