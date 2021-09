Prazo encerra e Patrocinense-MG não tem candidatos à presidência do clube – Futebol Interior

Patrocínio, MG, 07 (AFI) – Um fato curioso aconteceu no Patrocinense-MG nesta semana. O prazo de registro de candidaturas para presidente se encerrou sem nenhum candidato.

A data limite era às 18 horas do dia 6 de setembro, segunda-feira. Ao final do prazo, apenas chapas do conselho deliberativo e fiscal haviam sido registradas.

E AGORA?

Segundo o atual presidente do Conselho Deliberativo, Rinaldo Luqui, uma nova convocação deve ser feita até o fim do mês de setembro. Caso apareça apenas um candidato, ele é eleito por aclamação.

O Patrocinense-MG está sem presidente desde de julho, após a renúncia de Marcão, agora candidato ao conselho fiscal.

FUTURO

Após a participação no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro Série D da atual temporada, a equipe retoma suas atividades esportivas só no ano que vem, para a disputa da nova edição do Campeonato Mineiro.