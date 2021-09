‘Precisamos da força do nosso torcedor’ – Futebol Interior

Belém, PA, 28 (AFI) – O Paysandu-PA tem grandes notícias para a Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C: a volta do torcedor. A grande campanha, já com a Curuzu vazia, tende a melhorar com o público e ajudar o Papão na briga pelo acesso. Pelo menos, está é a aposta do treinador Roberto Fonseca.

Melhora, inclusive, que é necessária para o comandante. Apesar da classificação em primeiro lugar no Grupo A, Roberto Fonseca mandou aquele famoso recado: “sempre é possível melhorar”.

COM TORCIDA, ENTÃO…

Ao todo, na Primeira Fase, o Paysandu teve quatro vitórias, três empates e duas derrotas em casa. Se o recorte for mais recente, porém, os números melhores. O Papão está invicto nos últimos sete jogos na Curuzu.

Campanha excelente e que deve ficar ainda melhor com, enfim, o apoio dos torcedores nas arquibancadas.

“Agora vamos partir do zero, precisamos da força do nosso torcedor, pois tivemos um aproveitamento muito bom dentro de casa, se eu não me engano, nos últimos cinco jogos, ganhamos quatro na Curuzu. Tenho certeza de que esse apoio será fundamental para conquistarmos o acesso.”

AFUNILOU

A liderança deixou o Paysandu, no Grupo C, ao lado de Ituano-SP, Botafogo-PB e Criciúma-SC. O primeiro duelo é diante do Tigre, neste domingo, às 18 horas, no Heriberto Hülse.

O treinador fez uma prévia do que espera na Segunda e decisiva Fase em busca do acesso à Série B.

“Temos que estar sempre fazendo ajustes, sempre melhorando e nada melhor do que fazer isso nesta reta final. Sabemos que precisamos melhorar sempre. Temos que continuar com esta performance até o final da competição. Essas equipes que se classificaram são todas de qualidade, fizeram campanhas boas nos seus estaduais, como o Ituano no Paulistão e Criciúma na própria Série C.”

‘QUEM ERRAR MENOS’