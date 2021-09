‘Precisamos melhorar cada vez mais’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 28 (AFI) – Depois de conhecer a tabela das primeiras três rodadas da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, na noite desta segunda-feira (28), o Criciúma já começou seu planejamento para a estreia, que acontece no próximo domingo (03), às 18h, contra o Paysandu-PA, em casa, no Estádio Heriberto Hülse. Autor do gol do time carvoeiro na derrota para o Figueirense, por 2 a 1, na última rodada da primeira fase, o atacante Dudu Figueiredo quer seguir ajudando.

“Fico feliz pelo gol, estava precisando. Me cobro muito pela minha performance no dia a dia. Acertei um grande chute. Agora é dar continuidade e melhorar cada vez mais para ajudar nossa equipe nesta segunda fase na briga pelo acesso e também pelo título”, disse o jogador.

Além do Paysandu, o Criciúma também terá Botafogo-PB e Ituano como adversários no Grupo C. Ao fim das rodadas de ida e volta, os dois primeiros colocados garantem acesso para à Série B, enquanto o líder tem direito a disputar a grande final. Paralelo a Série C, a equipe do técnico Paulo Baier também está disputando a Copa Santa Catarina, com o time considerado reserva. O volante Léo Costa, que foi titular nas duas primeiras rodadas, afirmou busca aproveitar as oportunidades da melhor forma para voltar ao ‘time de cima’.

“Com certeza esses jogos da Copa Santa Catarina são uma oportunidade para nós que viemos atuando menos. A gente não pode levar (essa oportunidade) de outra maneira. Temos que aproveitar. Não importa qual seja a competição, estamos defendendo a camisa do Criciúma, então é um privilégio. Entramos na Copa Santa Catarina para vencê-la, porque é a única opção para conseguir a vaga para a Copa do Brasil. Então estamos empenhados para ser campeão. Mas se aparecer oportunidade, também posso ajudar na busca pelo acesso na Série C”, disse o meio-campista.

Pela Copa Santa Catarina, o Criciúma volta a campo nesta quarta-feira (29) quando visita o caçador, às 15h. Atualmente, o time carvoeiro é quarto colocado, com três pontos, vindo de uma derrota e uma vitória.