Precisando de uma combinação de resultados, Figueirense tem baixas e novidades para encarar o Botafogo-SP – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – Já no interior paulista, onde encara o Botafogo-SP neste sábado (18), às 17h, no Estádio Santa Cruz, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense-SC finalizou a sua preparação para esse verdadeiro duelo de ‘vida ou morte’. Isso porque, com poucas chances de avançar, a equipe alvinegra precisa vencer o jogo e ainda contar com um empate ou vitória do Mirassol contra o Criciúma, rival direto pela vaga, para ai sim chegar com chances de classificação na última rodada.

Atualmente, Figueirense ocupa a quinta colocação com 23 pontos e terá dois confrontos diretos nas últimas duas rodadas. O Botafogo, por exemplo, está um degrau abaixo com 21 pontos. Na quarta colocação, fechando o G4 com 27 pontos, está o próprio Criciúma, adversário do Figueirense em 25 de setembro, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Para o duelo, o técnico Jorginho será obrigado a fazer algumas mudanças no time titular, mas a base da equipe seguirá a mesma. Suspensos após levarem o terceiro amarelo, o zagueiro Guilherme Teixeira e o atacante Bruno Paraíba, sequer viajaram com o restante do elenco. Na defesa, Lucas Cezane é o favorito para ficar com a vaga e fazer dupla de zaga com Rayne. No ataque, Everton Santos que jogou improvisado na lateral-direita no último jogo, deve ganhar a chance

Com isso, o lateral-direito André Krobel que volta a ficar a disposição após ficar de fora na rodada passada também por suspensão será o titular no setor. Além dele, o meia Rodrigo Bassani, que ficou de fora das últimas cinco rodadas, pode retornar ao time como opção para o segundo tempo.

Até por conta disso, o Figueirense deve ir a campo com a seguinte formação: Rodolfo Castro; André Krobel, Lucas Cezane, Rayne e Renan Luís; João Paulo, Oberdan e Garre (Rodrigo Bassani); Diego Tavares, Andrew e Everton Santos.