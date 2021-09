Prefeito Djalma Beltrão garante recursos para concluir obras importantes em Piaçabuçu

Em reunião realizada nesta terça-feira, 14 de setembro, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), contando com as presenças do Superintendente Joãozinho Pereira, prefeito Djalma Beltrão e o Secretário Municipal de Finanças, Guido Breda, foram destravados importantes recursos que garantem a segunda etapa das obras de pavimentação dos Povoados Sudene e Penedinho.

O montante liberado, garante ainda a reforma da quadra de esportes do Povoado Sudene, obra há muito esperada pela comunidade que precisa do espaço para a prática de esporte e também realizar os eventos festivos e religiosos. As emendas fruto do trabalho do então deputado federal, Joaquim Beltrão, estavam travadas e somente agora foram liberadas, graças ao empenho do Superintendente Joãozinho Pereira que não mediu esforços para atender ao pedido do prefeito Djalma Beltrão.

As primeiras etapas da pavimentão nos povoados Sudene e Penedinho foram garantidas pelo deputado federal Marx Beltrão e com o aporte financeiro que agora chega aos cofres do município, o prefeito Djalma irá tocar as obras, gerando mais viabilidade aos povoados, trazendo também mais qualidade de vida aos moradores das duas comunidades da zona rural do município.

“Quero agradecer a presteza do Superintendente da Codevasf em Alagoas, Joãozinho Pereira, que garantiu celeridade no atendimento à demanda, que contemplará mais ruas com pavimentação em paralelepípedos. Fica aqui a minha gratidão e de todo o povo de Piaçabuçu ao Joãozinho, pelo atendimento e apoio ao nosso pleito, pois somente isso garantirá que as obras na Sudene iniciem ainda neste mês de setembro”, explicou o prefeito Djalma.