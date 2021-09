Prefeito Ronaldo Lopes inaugura duas novas escolas municipais

DECOM PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes inaugurou mais duas escolas municipais em Penedo, sendo a primeira a nova Escola Municipal Douglas Apratto Tenório, localizada no Bairro Santo Antônio, conhecido por Barro Vermelho, construída no terreno da antiga Escola Estadual Jacome Calheiros.

As inaugurações foram realizadas durante a manhã desta quarta-feira, 1º de setembro, data que também marcou o início das comemorações da Semana da Pátria.

O Hino Nacional Brasileiro foi entoado durante os eventos pelo público presente, ao som do saxofonista Claudio Junior.

Durante a inauguração da nova Escola Douglas Apratto Tenório, o ex-vereador e morador do bairro, Edvaldo Santos, falou de sua luta para a realização desse sonho, citando também a importância da ação do então vice-prefeito Ronaldo Lopes, para que o estado doasse o terreno para construção da nova escola.

Também presente, o diretor da unidade escolar Maciel Pinheiro parabenizou à todos que fazem parte da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório e lembrou que durante algum tempo a escola funcionou em outros locais, por isso agradeceu a Prefeitura de Penedo, por entregar uma escola totalmente nova e instalada em seu prédio próprio.

As inaugurações também contaram com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e ex-prefeito Március Beltrão, do vice-prefeito João Lucas, vereadores, diretores, professores e de todo corpo técnico das escolas.

A Secretária de Educação Cíntia Alves agradeceu ao Prefeito Ronaldo Lopes, ao ex-prefeito Március Beltrão e ao governador Renan Filho.

Também destacou o bom índice no IDEB alcançado pela escola, mesmo antes de possuir a infraestrutura atual, que hoje conta com oito salas de aula, brinquedoteca, sala de professores, refeitório, dentre outros compartimentos.

O prefeito Ronaldo Lopes em seu pronunciamento destacou a entrega de duas escolas na data que marca o início da Semana da Pátria, dando continuidade ao trabalho que começou durante a administração Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes e garantiu que as ações não irão parar, com novas reformas e construções de escolas e creches municipais.

“Estamos muito felizes por entregar essa escola que é uma tradição no bairro, aqui no Barro Vermelho muitas obras foram feitas, as ruas ao redor foram todas calçadas e hoje devolvemos essa tradicional escola para os moradores do bairro”, afirmou Ronaldo Lopes.

Escola Municipal Dom Constantino Luers

Após a inauguração da nova escola Douglas Apratto Tenório, foi a vez da reforma completa da Escola Municipal Dom Constantino Luers, situada na Vila Primavera, ser entregue a população local.

A Escola foi praticamente reconstruída, contando com área coberta, salas climatizadas, cozinha, banheiros novos e brinquedoteca. Também foi solucionado um dos problemas que atingia o prédio, que era o escoamento das águas pluviais.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte Decom PMP