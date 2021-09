Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$4,8 mil

A Prefeitura de Várzea Nova, localizada no interior na Bahia, abriu 135 vagas para profissionais de ensino fundamental, médio/técnico e de nível superior. Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 20 a 40 horas e serão beneficiados com salário mensal que alterna de R$ 1.100,00 a R$ 4.800,00.

Conforme descrito no edital, a prova objetiva será caracterizada por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, raciocínio lógico/matemática, informática e conhecimentos específicos. Ela está prevista para ser aplicada no dia 7 de novembro de 2021. A prova discursiva está prevista para ocorrer no mesmo dia e deverá ser respondida em no mínimo 20 linhas e no máximo 60.