Prefeitura de Apiúna – SC divulga novo Processo seletivo para Médico

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Apiúna faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vaga no cargo de Médico Geral Comunitário – ESF, função que exige graduação em medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O salário oferecido será no valor de R$ 11.748,97

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de setembro de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de email: adm2@apiuna.sc.gov.br.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas provas de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

MÉDICO ESF: Realizar consultas e procedimentos na unidade de saúde e, quando necessário, no domicilio na sua área adstrita; diagnosticar, prescrever e realizar tratamentos clínicos e profiláticos; requisitar e interpretar exames; requisitar medicamentos e instrumental da profissão; orientar o serviço das atendentes de enfermagem e fiscalizar sua execução; zelar pelo instrumental à disposição; promover medidas profiláticas de saúde e educação sanitária, através da realização de programas sanitários e ambientais; realizar atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na unidade de saúde, por meio de acompanhamento e referência e contra-referência; entre outros.

EDITAL 13/2021