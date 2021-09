Prefeitura de Bauru – SP abre novo Processo seletivo para Diretor de Escola

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bauru via Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga para destinada à contratação de Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil, a fim de realizar o Desenvolvimento na Carreira do Magistério.

O salário oferecido será no valor de R$ 4.539,73, acrescido de R$ 500,00 de vale-compra, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos específicos; gestão escolar; legislação; psicologia do desenvolvimento; e atualidades.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 03 de outubro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Coordenar e orientar o planejamento de atividades pedagógicas. Supervisionar processos administrativos, avaliar as atividades educacionais e o funcionamento da Instituição de Ensino e Viabilizar o desenvolvimento de projetos que envolvam a comunidade. Solicitar contratação e reposição de professores e funcionários, quando necessário, prezando para o bom funcionamento da Instituição. Supervisionar e orientar o trabalho de funcionários e professores. Solicitar e fornecer contribuições pedagógicas aos professores, auxiliares e funcionários de apoio. Verificar o cronograma da escola e coordenar o desenvolvimento de projetos que envolvam datas comemorativas, cívicas, festas e outras; entre outros.

EDITAL 05/2021