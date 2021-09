Prefeitura de Belmonte – SC anuncia novos Processos seletivos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Belmonte anuncia a abertura de novos processos seletivos simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 07/2021: As oportunidades são para os Professores habilitados nas áreas de Educação Infantil; Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Informática; Professor de Inglês; Professor de Educação Física; Professor de Artes; e para professores não habilitados em magistério ou freqüência em ensino superior na área específica a partir do 3º período nas áreas de Professor de Educação Infantil; Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor Artes; Professor de Informática; Professor de Inglês;

As oportunidades são para os Professores nas áreas de Educação Infantil; Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Informática; Professor de Inglês; Professor de Educação Física; Professor de Artes; e para professores em magistério ou freqüência em ensino superior na área específica a partir do 3º período nas áreas de Professor de Educação Infantil; Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor Artes; Professor de Informática; Professor de Inglês; Edital nº 08/2021: Operador de Equipamentos Rodoviários; Técnico de Enfermagem; e Motorista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.599,14 a R$ 3.198,23, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 23 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da AMEOSC. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00.

PROVAS

As seleções contaram com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de outubro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 07/2021

EDITAL 08/2021