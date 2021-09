Prefeitura de Belo Horizonte confirma liberação de 30% dos estádios – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta quarta-feira a decisão que permite o retorno de torcedores nos estádios. A liberação é de 30% da capacidade total.

Apesar da liberação, a prefeitura definiu protocolo rigído, restringindo acesso ao entorno dos estádios, fechamento dos portões uma hora antes do início do jogo, venda de alimentos e bebidas apenas dentro dos estádios.

Será necessário apresentar teste negativo para covid-19 (PT-PCR ou antígeno), feito até 72 horas antes do evento. A regra vale mesmo para as pessoas que tomaram as duas doses da vacina. Uma área ao redor do estádio será bloqueada e só quem estiver com o ingresso terá acesso.

DECISÃO JÁ TINHA SIDO TOMADA

No começo deste mês, Sérgio Coelho, do Atlético-MG, Sérgio Santos Rodrigues, do Cruzeiro, Euler de Araújo, do América-MG, e Samuel Lloyd, da Minas Arena, estiveram presentes na reunião com o prefeito e tomaram a decisão, que faltava apenas ser oficializada.

E AGORA?

O Cruzeiro já vem tendo torcida em jogos da Série B, apesar da resistência dos outros clubes. Já o Atlético-MG descartou público diante do Fluminense, na Copa do Brasil, pois o primeiro jogo aconteceu com portões fechados.

No Brasileiro, o Galo afirmou que deseja esperar que todos os times tenham condições de ter público. Entretanto, caso o Flamengo jogue com torcida, o clube mineiro tomará a mesma decisão.