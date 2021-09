Prefeitura de Bombinhas – SC abre Processo seletivo em todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Bombinhas, no estado de Santa Catarina, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração.

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor de Transporte Escolar; Agente de Fiscalização de Temporada; Monitor; Secretário de Estabelecimento Escolar; Professor de Ensino Fundamental II – História; Professor – Ensino Infantil – não habilitado; Professor – Ensino Infantil; Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física; Pedreiro; Servente/ Merendeira; e Agente Comunitário de Saúde.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.224,60 a R$ 1.596,19, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de setembro de 2021 a 13 de outubro de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital: seletivobombinhas@gmail.com. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais e atualidades; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de outubro de 2021, às 9h.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 09/2021