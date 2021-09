Prefeitura de Carapicuíba – SP abre Processo seletivo para agente comunitário de saúde

Edital oferta vagas de nível fundamental completo na administração e salário de R$1.550,00

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba abre novo edital (nº 10/2021) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 36 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde, função que exige nível fundamental completo e oferta salário de R$1.550,00, por carga horária de 40 horas semanais.

As lotações serão nas seguintes localidades: Unidade Básica de Saúde Cohab V (6); Unidade Básica de Saúde Florispina de Carvalho (6); Unidade Básica de Saúde Adauto Ribeiro (2); Unidade Básica de Saúde Cohab II (7); Unidade Básica de Saúde Central (1); Unidade de Saúde da Família Vila Dirce (7); Unidade de Saúde da Família Natercio (6); e Unidade Básica de Saúde Vila Helena (1);

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. O valor da inscrição está fixado em R$ 25,44.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 15 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa (10); matemática (5). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de outubro de 2021, em locais a serem informados em data oportuna.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 10/2021