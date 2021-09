Prefeitura de Carapicuíba – SP anuncia Concurso público para Topógrafo

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar vaga no cargo de Topógrafo, função que exige nível fundamental e oferta salário de R$ 1.291,63, acrescida de benefícios, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 25,44.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 03 de outubro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

Altimetria: fazer nivelamento de terrenos ou áreas; transportar cotas de nível. Planimetria: fazer levantamento de áreas: fazer cálculos de áreas; dar alinhamentos de ruas; locar terrenos e obras; saber operar com aparelhos Teodolitos e níveis; projetar mapas, desenhos topográficos, manusear com régua escala; saber medir com trena e porestadimetria; fazer levantamentos urbanos, cadastrais, de reconhecimento do polígono e de detalhes; participar de instalações de sistemas de irrigação e de drenagem, das locações de curva de nível e demais métodos de conservação do solo e medições de terras; determinar a declinação magnética com bússola; prestar, através de relatórios, informações de irregularidades encontradas em arruamentos, loteamentos ou locações de obras; executar tarefas afins e responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento e aparelhos utilizados

EDITAL 07/2021