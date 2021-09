Prefeitura de Catanduva – SP anuncia Processo seletivo na área da educação

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Catanduva abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de vagas de nível médio e superior na área da educação.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Professor de educação especial; Professor I; Professor II – Arte, Ciências, Educação Física, Espanhol, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática; Berçarista; Recreacionista.

As remunerações variam entre R$ 14,44 a R$ 18,82. hora/aula, por carga horária de 72 a 600 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre até o dia 30 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). O valor da inscrição oscila entre R$ 73,00 e R$83,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos – língua portuguesa; conhecimentos pedagógicos e de legislação; conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de outubro de 2021.

A seleção para o ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021