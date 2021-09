Prefeitura de Cerro Azul – PR anuncia Processo seletivo para Professores

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Cerro Azul anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas no cargo de Professor (4 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 1.803,90 mês, por carga horária de 25 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 6 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fapipa. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 31 de outubro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

São consideradas funções de magistério as exercidas por Professores e Especialistas em Educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas no âmbito das Unidades Escolares de Educação Básica, em seus diversos níveis e modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos – EJA, Educação Especial), incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico direto à docência, abrangendo também as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos.

EDITAL 01.004/2021