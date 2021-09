Prefeitura de Concórdia – SC anuncia novo Concurso público para Professores

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Concórdia via Secretária Municipal de Administração (Semad) e da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc), divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem objetivo o preenchimento de 92 vagas para professor em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Língua Portuguesa (3); Matemática (2); Arte (2); Ciências (2); História (2); Língua Italiana; Língua Espanhola (1); Língua Inglesa (1); Laboratório Pedagógico II – Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática (1); Geografia (2); Laboratório Pedagógico II Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa (1); Literatura Dramatizada (15); Ensino Religioso (1); Educação Especial – Intérprete de Libras (1); Educação Especial – Professor de Braille (1); Laboratório de Informática (1); Educação Especial (15); Educação Física (10); Educação Infantil – Pré-Escolar e CMEIs (20); Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano (10); e Laboratório Pedagógico I – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1).

As lotações dos profissionais em Escolas do Campo e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, da Rede Municipal de Ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), para as Escolas Básicas, Grupos Escolares, bem como, em caso de implementação de projetos educacionais, como oficinas socioeducativas.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre entre R$ 1.522,77 a R$ 3.585,48, acrescido de demais benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 380,00 e premio assiduidade correspondente a R$ 207,60, proporcional a cada carga horária. O profissional deve exercer uma carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Amauc. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 17 de outubro de 2021, em locais a serem divulgados em data oportuna.

A seleção terá validade para o exercício do ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 03/2021