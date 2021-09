Prefeitura de Estrela do Sul – MG abre novo Concurso público: Até R$ 10mil

A Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, no estado de Minas Gerais, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Mecânico (1); Oficial de Manutenção e Reparo (1); Operador de Máquinas (1); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro do PSF (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico/Bioquímico (1); Controlador de Frotas e Patrimônio (1); Fiscal de Tributos (1); Técnico em Enfermagem (2); Monitor de Informática (1); Técnico em Radiologia (1); Vigia Desarmado (1); Médico do PSF (2); Ginecologista/Obstetra (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário (1); Odontólogo do PSF (1); Psicólogo (1); Técnico Superior em Informática (1); Coveiro (1); Gari (4); Auxiliar Administrativo (2); Auxiliar de Farmácia (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (2); Nutricionista (1); e ASG – Limpeza Interna (2); ASG – Limpeza Pesada (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 10.000,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h30 do dia 25 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto IADHED, ou presencialmente, no Ponto de Atendimento Presencial, localizada à sede Casa da Cidadania, situada na Praça João Leite da Silva Ortiz, nº 121, Estrela do Sul, no horário de 12h as 17h. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, informática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 16 de janeiro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021