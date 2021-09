Prefeitura de Florianópolis – SC abre novo Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Florianópolis abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para profissionais, em caráter temporário, de níveis médio magistério ou superior na administração.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor Auxiliar Intérprete Educacional; Professor Auxiliar de Tecnologia Educacional; Professor de Anos Iniciais; Professor Auxiliar de Atividades de Ciências; Professor Auxiliar de Educação Especial (Profissional de Apoio); Professor Auxiliar de Educação Infantil; Professor Auxiliar de Ensino Fundamental; Professor de Matemática; Professor de Português; Professor de Português e Inglês; Administrador Escolar; Supervisor Escolar; e Orientador Educacional; Professor de Artes Cênicas e/ou Teatro; Professor de Artes Música; Professor de Artes Plásticas e/ou Visuais; Professor de Ciências; Professor de Dança; Professor de Educação Especial (Atendimento Educacional Especializado – Salas Multimeios); Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil; Professor de Espanhol; Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Inglês; e Professor de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Os salários oferecidos variam entre R$ 643,37 e R$ 4.408,12, acrescido de auxílio lanche no valor que alterna entre R$ 18,13 a R$ 21,25, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 27 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fepese. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos; mais prova prática para o cargo de Professor Auxiliar Intérprete Educacional. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de dezembro de 2021.

A seleção é válido ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 10/2021