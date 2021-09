Prefeitura de Iraceminha – SC abre novos Processos seletivos

A Prefeitura Municipal de Iraceminha – SC abre novas editais de processos seletivos que tem por objetivo preencher 02 vagas em cargos de nível fundamental e médio na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.504,76 a R$ 1.784,94, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Omni Concursos. O valor da inscrição é de R$ 80,00.

PROVAS

As seleções contaram com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais; prova prática para o cargo de Motorista; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 26 de setembro de 2021, em locais a serem divulgados posteriormente. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrito à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscrito de famílias em base geográfica definida, a micro área; Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; entre outros.

MOTORISTA Dirigir veículos de transporte de carga, caminhões e ônibus transportando materiais, equipamentos e pessoas; Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura sob sua responsabilidade; entre outros.

EDITAL 04/2021

EDITAL 05/2021