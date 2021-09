Prefeitura de Lucélia – SP anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Lucélia, no estado de São Paulo, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 20 vagas em cargos de nível fundamental incompleto na administração municipal.

De acordo com o edital, a oportunidade ofertada é para o cargo de Auxiliar de Manutenção em Prédios Públicos e Logradouros. O salário oferecido é de R$ 1.100,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Consulpam. O valor da inscrição está fixado em R$ 20,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 7 de novembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em prédios e obras públicas, conservação de cemitérios e conservação e manutenção dos prédios municipais, logradouros, praças públicas e outras atividades. E o trabalho rotineiro de limpeza de pátios, jardins, vias, dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis, através de varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas, para atender as necessidades de conservação, manutenção e limpeza. Inclui também, as lavagens de vidros de janelas e fachadas de edifícios, bem como serviços de limpeza e higienização de ambientes, e pequenos serviços de manutenção elétrica, hidráulica, carpintaria, jardinagem, copa, alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Responsabilizam pela abertura e fechamento dos prédios públicos. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EDITAL 001/2021