Prefeitura de Paulistana – PI abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Paulistana – Piauí faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 29 vagas em cargos de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor da EJA: IIIe IV etapas (4); Professor de Língua Inglesa (2); Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) (8); Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Educação Física ; Professor de Ciências (2); Professor de Educação Infantil (3); Professor da EJA: I e II etapas (4); Professor de Matemática (2); Assistente Social (1); e Psicólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 1.800,00, por carga horária de 25 a 30 horas semanais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico via email: testeseletivopaulistana2021@gmail.com.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); maias prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de outubro de 2021, na Unidade Escolar Frei Henrique Cavalcante, Rua Senador Cândido, situada na Rua Senador Cândido Ferraz, s/n, Centro.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021