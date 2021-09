Prefeitura de Penedo entrega 400 cartões CRIA e mais de 1000 cestas básicas no Bairro Senhor do Bonfim

Em solenidade realizada na principal rua do bairro Senhor do Bonfim, popularmente conhecido por Oiteiro, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), em parceria com o Governo de Alagoas entregou 400 cartões CRIA e mais de 1000 cestas básicas no Bairro Senhor do Bonfim

Durante o evento ocorrido nesta quarta-feira, 1º de setembro, data que marcou o início da Semana da Pátria, ainda foi entregue uma van, veículo com acessibilidade, destinados aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde que possuam deficiência, melhorando assim o atendimento desses usuários ao serem transportados pelo município.

Apresentações culturais como a baianada e a Banda de Fanfarra Fênix também abrilhantaram o evento.

Estiveram presentes na ocasião, o Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes, os secretários municipais de Saúde, Guilherme Lopes e Desenvolvimento econômico e Habitação, Rafael Ferreira, dentre outros.

Também participaram do evento, o Secretario Estadual de Desenvolvimento econômico e ex-prefeito Marcius Beltrão, a Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria Silva, vereadores, conselheiros tutelares, dentre outras autoridades municipais e estaduais.

Entregas de Cestas Básicas e Cartões CRIA

A cesta básica foi entregue para famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda per capita de até R$89, sendo identificadas as pessoas residentes no Bairro Senhor do Bonfim e também nas localidades do Camartelo e no Centro da cidade que se enquadraram nesses critérios.

Uma das beneficiadas foi a moradora do bairro quilombola, Lucrecia Pereira Silva. Mãe de cinco filhos, e sobrevivendo graças aos programas sociais dos governos estadual e federal, ela agradece a parceria entre Estado e Município com o objetivo de levar mais comida para a mesa da população.

Além disso foram entregues 400 cartões CRIA, para pessoas previamente cadastradas e aprovadas no Criança Alagoana e residentes no bairro. Moradores do Conjunto Ivana Toledo (Areal), Centro e Nossa Senhora de Fátima (Coréia) também foram contemplados na ocasião.

Entre as beneficiadas, Daniela Gomes dos Santos, mãe de uma menina de três anos de idade e que fez o seu cadastro no Programa CRIA, passando a receber a partir de então, os R$ 100 reais de benefício ofertado pelo Governo de Alagoas.

“É muito bom, porque com as dificuldades da vida, já ajuda a comprar algo que esteja faltando lá em casa. Por isso me sinto muito feliz de estar hoje aqui, podendo receber o cartão do Programa CRIA”, afirmou Daniela.

O Secretário Rafael Ferreira afirmou estar muito satisfeito em poder entregar benefícios para as pessoas que mais precisam.

“Fico muito alegre em poder está no Oiteiro, comunidade na qual eu tenho um carinho muito especial e trazer ações para essa população tão querida. E não paramos por aí, vamos seguir modificando a realidade do povo com diversos benefícios, obtidos graças a parcerias como essa do governo estadual”, destacou o Secretário.

Encerrando as falas na solenidade, o Prefeito Ronaldo Lopes citou as ações desenvolvidas em prol da comunidade, a exemplo do Programa Meu Bairro Melhor. Também afirmou que já são mais de três mil cartões prontos, cuja a meta do município é chegar ao número de 4.060 famílias beneficiadas pelo CRIA.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP