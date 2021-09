Prefeitura de Penedo inicia pagamento da folha de setembro

Salário de todo funcionalismo municipal começa a ser pago nesta sexta-feira, 24

Decom PMP

Setembro ainda está em sua penúltima semana, mas tem servidor da Prefeitura de Penedo que já vai receber o salário do mês.

A folha começa a ser paga nesta sexta-feira, 24, para o pessoal das Demais Secretarias (identificação de todo o funcionalismo municipal), exceto quem trabalha para os setores de Saúde ou de Educação.

O calendário de pagamento para efetivos e contratados da Prefeitura de Penedo será retomado na segunda-feira, 27, data reservada aos trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação.

A conclusão da folha de setembro acontece na terça, 28, com o pagamento do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e do 13º salário dos servidores que fazem aniversário no mês e não formalizaram a opção de receber o adicional somente no final do ano.

Pagar a folha da Prefeitura de Penedo em dia e ainda dentro do mês trabalhado é um compromisso da Gestão Crescendo Com Seu Povo com o funcionalismo, trabalho feito com responsabilidade que também viabiliza a circulação de dinheiro no município.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP