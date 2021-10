Prefeitura de Penedo instala pontos de coleta de materiais recicláveis

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), iniciou a instalação dos pontos de coleta seletiva em diversas localidades da cidade.

A colocação dos denominados Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ocorre em parceria com o Governo de Alagoas, com o lema “Penedo Limpa com Coleta Seletiva”.

A coleta seletiva já teve início e está sendo feita pelos coletores da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Recicla Penedo tanto nos PEVs, quanto nas residências dos bairros que fazem parte dessa primeira etapa.

Os integrantes da Recicla Penedo já receberam kit fardamento e estão passando de casa em casa, informando sobre o trabalho e colando o adesivo na porta das residências e pontos comerciais das localidade Centro, Raimundinho, Rosário Estreito, Avenidas Getúlio Vargas, João Ramalho e Wanderley.

A afixação do adesivo é feita mediante autorização do proprietário que concorda em separar seu lixo e entregar material que pode ser reaproveitado para reciclagem, sendo esses vidro, plástico, papel ou metal.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes, é preciso que a população colabore com a associação, pois dessa forma estarão colaborando com a cidade de Penedo.

“Colaborar com a associação que trabalha com material reciclável, esse é o primeiro passo para colaborar com o pessoal que irá recolher os materiais recicláveis separados e assim ajudar a Recicla Penedo. Vamos juntos fazer esse bonito trabalho”, destacou Ronaldo Lopes.

O Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gustavo Alencar, explicou que os pontos para a destinação de materiais recicláveis estarão disponíveis em todos os bairros devem ser usados apenas para descarte de materiais recicláveis.

“Uma ação de grande importância para o meio ambiente. Temos que conscientizar as pessoas sobre a necessidade desse trabalho e que também tem um papel importante para a questão social”, destacou Gustavo Alencar.

Click aqui para ter acesso as localidades em que estão sendo colocados os PEVs.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP